¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Bono de 3 clases privadas de Pilates en el estudio Ernesto Peña

¿CUÁNDO?

Desde el momento de la compra y hasta el 28 de Febrero de 2026

¿DÓNDE?

Calle Canales, 3, Local C. 29002 Málaga

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA

Vas a conseguir flexibilidad, agilidad, un cuerpo tonificado, estilizado y libre de tensiones o molestias.

Eres una persona única, con un cuerpo diferente al de otra persona. No a todo el mundo le sientan bien los mismos ejercicios, al igual que no a todo el mundo le gusta comer lo mismo.

El reto es saber qué ejercicios son los que a tí te sientan bien y en qué orden deben hacerse.

Este es nuestro trabajo y estamos deseando ayudarte.

El mayor genio del mundo en saber qué ejercicios y en qué orden deben hacerse para cada cuerpo, se llamaba Joe Pilates, creador del Método Pilates Clásico.

Gracias a nuestra formación THE WORK (Vintage Pilates – Los Ángeles) que tan solo 70 centros de Pilates tienen en el mundo, y que enseña el mismo alumno de Joe Pilates, podemos prepararte un programa de ejercicios exclusivo para ti, aunque sea en una clase grupal.

Además vas a hacer tu clase con las mejores máquinas que existen (Gratz), aparatos de alta precisión importados de EEUU, en el estudio de Pilates más completo de Málaga, mira aquí.

