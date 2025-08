¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?

Almuerzo para 2 en PiCú Banús y SUR te invita al concierto de BERET (12 agosto) en Starlite Occident.

Cada cupón es válido para 2 personas (Almuerzos en Gaucho Banús y 2 invitaciones al concierto).

¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?

Las entradas son correlativas de dos en dos. No se puede garantizar que, si compras más de una oferta, las localidades se encuentren igualmente seguidas o en la misma fila (solo de dos en dos).

¿CÓMO CONSIGO LA EXPERIENCIA STARLITE CATALANA OCCIDENTE?

Al comprar tu oferta se genera directamente la entrada, que solo deberá imprimir para presentar el día del evento. Esta oferta no tiene devolución en ningún caso.

¿CUÁNDO Y DÓNDE PUEDO CONSUMIR MI MENÚ?

No es necesario que vayas en el mismo día del espectáculo, tienes hasta el día 30 de septiembre de 2025 para consumir tu menú en PiCú Puerto Banús.

El menú puede disfrutarse entre semana desde las 12 a las 18 horas (horario ininterrumpido). Es IMPRESCINDIBLE reserva previa llamando al teléfono 605 14 54 85 indicando que viene de Oferplan. La reserva se realizará según la disponibilidad del restaurante que está ubicado en Calle Muelle, C. Benabola, 11-14, 29660 Marbella, Málaga. Debes llevar el cupón impreso el día que vayas a consumir tu menú de almuerzo. Si no se realiza reserva previa, no se podrá canjear el cupón.

¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?

Un cupón para ti y los que quieras para regalar según la disponibilidad que tengamos.

¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?

Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:

- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras" puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.

- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.

¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI RESERVA?

Esta oferta no está sujeta a devolución en ningún caso (ni excepciones médicas ni personales ni cualquier otra cuestión, solo se devolverá en caso de cancelación del evento).

¿TIENES MÁS DUDAS?

Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail “info-oferplan@diariosur.es".