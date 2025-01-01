Disfruta de una velada inolvidable para dos personas en El Gaucho Banús y los mejores conciertos de Starlite Catalana Occidente.El Gaucho Banús Calle Albinoni. Marbella. MálagaVer mapa
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Almuerzo para 2 en Gaucho Banús y SUR te invita al concierto de ALBANO & ROMINA POWER (27 de agosto) en Starlite Occident. Todo por 89€.
Cada cupón es válido para 2 personas (Almuerzos en Gaucho Banús y 2 invitaciones al concierto).
Esta oferta no tiene devolución en ningún caso.
Información del concierto de Starlite:
El concierto se celebrará el 27 de agosto a las 22:00h. La apertura de puertas será a las 20:00h. Las localidades están situadas en la Platea lateral, en la parte inferior del auditorio, cerca del escenario.
El día del espectáculo, deberás llevarlas impresas o en tu smartphone.
SOBRE STARLITE OCCIDENT
Starlite Occident es el mejor festival boutique del Mundo. Después de catorce ediciones, se afianza como el festival de mayor duración, con más de 60 días de conciertos. Música, cultura y gastronomía conviven en un único espacio. Una cita única para aquellos que quieren disfrutar de conciertos cercanos e íntimos en un lugar incomparable. Su programación incluye opciones para todos los públicos, edades y gustos musicales.
EL GAUCHO BANÚS
Es un prestigioso Restaurante Argentino situado en Primera línea de Puerto Banús, donde cada uno de sus comensales pueden disfrutar de la vista panorámica del Puerto en primera línea. Su amplia terraza abierta crea un ambiente fresco y agradable. El clima, el estilo de vida, los exclusivos yates y coches de lujo hacen del Puerto un punto único en el mundo.
El Restaurante presenta una cocina tradicional argentina pero con tintes internacionales y de seafood. Aunque su fuerte es la carne, El Gaucho se especializa en comida étnica criolla argentina, con platos como sus empanadas al estilo norteño, o la manera tradicional de asar la carne por nuestros expertos parrilleros, ya se sabe no hay mejor asador que un gaucho argentino.
Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.
Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.
¿QUÉ INCLUYE LA OFERTA?
Almuerzo para 2 en Gaucho Banús y SUR te invita al concierto de ALBANO & ROMINA POWER (27 de agosto) en Starlite Occident.
Cada cupón es válido para 2 personas (Almuerzos en Gaucho Banús y 2 invitaciones al concierto).
¿QUÉ DEBO TENER EN CUENTA?
Las entradas son correlativas de dos en dos. No se puede garantizar que, si compras más de una oferta, las localidades se encuentren igualmente seguidas o en la misma fila (solo de dos en dos).
¿CÓMO CONSIGO LA EXPERIENCIA STARLITE CATALANA OCCIDENTE?
Al comprar tu oferta se genera directamente la entrada, que solo deberá imprimir para presentar el día del evento. Esta oferta no tiene devolución en ningún caso.
¿CUÁNDO Y DÓNDE PUEDO CONSUMIR MI MENÚ?
No es necesario que vayas en el mismo día del espectáculo, tienes hasta el día 30 de septiembre de 2025 para consumir tu menú en El Gaucho Banús, de lunes a viernes. Sábados, domingos y festivos sujetos a disponibilidad.
El menú puede disfrutarse desde las 12 a las 18 horas (horario ininterrumpido). Es IMPRESCINDIBLE reserva previa llamando al teléfono 952 81 21 67 indicando que viene de Oferplan. La reserva se realizará según la disponibilidad del restaurante que está ubicado en C/ Muelle Benabola, 9, 10 y 11, 29660 Marbella. Debes llevar el cupón impreso el día que vayas a consumir tu menú de almuerzo. Si no se realiza reserva previa, no se podrá canjear el cupón.
¿CUÁNTOS CUPONES PUEDO COMPRAR?
Un cupón para ti y los que quieras para regalar según la disponibilidad que tengamos.
¿CÓMO PUEDO DESCARGARME EL CUPÓN?
Una vez realizada la compra podrás obtener el cupón de las siguientes formas y así canjear tu oferta:
- Desde tu cuenta de Oferplan en “Mis compras" puedes imprimirlo o enviarlo como SMS al teléfono móvil que especifiques.
- Desde tu cuenta de correo electrónico puedes descargártelo e imprimirlo accediendo al link que recibirás del email de compra.
¿PUEDO MODIFICAR O CANCELAR MI RESERVA?
Esta oferta no está sujeta a devolución en ningún caso (ni excepciones médicas ni personales ni cualquier otra cuestión, solo se devolverá en caso de cancelación del evento).
¿TIENES MÁS DUDAS?
Si todavía tienes dudas puedes contactarnos a través del mail “info-oferplan@diariosur.es".
Dirección 1
Calle Albinoni 0, Marbella, Málaga