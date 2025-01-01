STARLITE OCCIDENT 2025

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Almuerzo para 2 en Gaucho Banús y SUR te invita al concierto de ALBANO & ROMINA POWER (27 de agosto) en Starlite Occident. Todo por 89€.

Cada cupón es válido para 2 personas (Almuerzos en Gaucho Banús y 2 invitaciones al concierto).

Esta oferta no tiene devolución en ningún caso.

Información del concierto de Starlite:

El concierto se celebrará el 27 de agosto a las 22:00h. La apertura de puertas será a las 20:00h. Las localidades están situadas en la Platea lateral, en la parte inferior del auditorio, cerca del escenario.

El día del espectáculo, deberás llevarlas impresas o en tu smartphone.

Almuerzo en El Gaucho Para 2 Entradas a elegir: - Empanada típica Argentina - Provoleta - Torre de aguacate Principal a elegir: - Parrillada típica argentina (min 2 personas ) - Entrecot black angus a la brasa - Lasaña de espinacas Postre: - Brownie con helado de vainilla Bebida 1 bebida incluida a elegir entre vino Rioja crianza, ribera del Duero crianza, Rueda Verdejo, cerveza de grifo, Mahou, agua o refresco. keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

SOBRE STARLITE OCCIDENT

Starlite Occident es el mejor festival boutique del Mundo. Después de catorce ediciones, se afianza como el festival de mayor duración, con más de 60 días de conciertos. Música, cultura y gastronomía conviven en un único espacio. Una cita única para aquellos que quieren disfrutar de conciertos cercanos e íntimos en un lugar incomparable. Su programación incluye opciones para todos los públicos, edades y gustos musicales.

EL GAUCHO BANÚS

Es un prestigioso Restaurante Argentino situado en Primera línea de Puerto Banús, donde cada uno de sus comensales pueden disfrutar de la vista panorámica del Puerto en primera línea. Su amplia terraza abierta crea un ambiente fresco y agradable. El clima, el estilo de vida, los exclusivos yates y coches de lujo hacen del Puerto un punto único en el mundo.

El Restaurante presenta una cocina tradicional argentina pero con tintes internacionales y de seafood. Aunque su fuerte es la carne, El Gaucho se especializa en comida étnica criolla argentina, con platos como sus empanadas al estilo norteño, o la manera tradicional de asar la carne por nuestros expertos parrilleros, ya se sabe no hay mejor asador que un gaucho argentino.

