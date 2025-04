¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Abono general individual de 2 días para Oh, See! Málaga por 59.95€ en lugar de 41.96€

Información del evento:

Cuándo: El 23 y 24 de mayo

Dónde: Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga

Cartel: MIKEL IZAL, SIDONIE, CARLOS SADNESS, SILOÉ, QUERALT LAHOZ, KARAVANA, TU OTRA BONITA, CALA VENTO, ULTRALIGERA, NEVERLAND BARI, MARÍA DE JUAN, MISS DEEP'IN, DON FLUOR y muchos más.

IMPORTANTE

Las entradas al festival son nominativas por lo que, una vez efectuada la compra, para descargar el cupón debes rellenar un pequeño formulario con nombre, apellido y DNI por cada uno de los cupones adquiridos y en el plazo de unos 3 ó 4 días hábiles se te enviarán las entradas nominales desde el correo oficial de la ticketera de Oh See! Málaga. Es importante comprobar la carpeta de spam o correo no deseado. Las entradas la tendrás que rellenar por cada persona que vaya a asistir al festival y presentarla en la entrada del evento cotejando que se trate de la misma persona.

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento.

OH, SEE! MÁLAGA

Tras el Sold Out de las pasadas ediciones (incluidas las cuatro jornadas de LA TERRAZA de Oh, See! Málaga) y el caluroso apoyo por parte del público, vuelve Oh, See! Málaga el 23 y 24 de mayo de 2025 en Málaga

El festival mantendrá su espíritu diurno durante el viernes y el sábado en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Además, el aforo reducido a 7.000 personas garantizará uno de los puntos claves de su primera edición: un festival sin colas, sin aglomeraciones y donde poder disfrutar de 20 horas de música en esta edición de 2025. El EVENTO de la primavera del sur de España

DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO ADICIONAL SI ERES SUSCRIPTOR DE SUR+

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan. Solo tienes que iniciar sesión en Oferplan con la misma cuenta con la que estás suscrito a SUR+ y, al realizar tu compra, Oferplan te reconocerá como suscriptor y te aplicará un 10% de descuento automáticamente. Si el descuento no se aplica, despliega el apartado "¿Tienes algún descuento?" y escribe SOYON. Si aún no estás suscrito, date de alta aquí.

Oferplan y la empresa organizadora, no se hacen responsables de la NO lectura de las condiciones.