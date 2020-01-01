¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Entrada doble para el espectáculo El Cascanueces- Tchaikovsky - Ivanov por 60€ en lugar de 120€.

¿CUÁNDO?

El 20 de diciembre a las 17:30 horas.

¿DÓNDE?

En el Palacio de Congresos de Málaga : Av. de José Ortega y Gasset, 201, Cruz de Humilladero Málaga

INFORMACIÓN DEL ESPECTÁCULO

La historia más encantadora de la Navidad vuelve a enamorar al público de todas las edades.

Siguiendo la tradición y el espíritu del ballet clásico, esta suntuosa producción del Tchaikovsky National Ballet captura toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico, un clásico de todos los tiempos que llama a todas las generaciones.

En cada una de las presentaciones, la motivación principal del Tchaikovsky National Ballet es cuidar las tradiciones y esencia del ballet clásico más puro, haciendo de ellas un festejo para los sentidos con el encanto de sus vestuarios y la vistosidad de sus decoraciones; generando un equilibrio fascinante con la perfección de sus líneas y la sobriedad de sus coreografías.

Este ballet, uno de los más conocidos de Tchaikovsky con la coreografía original de Lev Ivanov, es una fábula de espíritu navideño que habla de la añoranza por la infancia perdida y el choque entre la realidad de los adultos y el mundo de los sueños de los niños.

El libreto pertenece a Marius Petipa que deriva de un texto de Alejandro Dumas que se inspiró a su vez en el célebre cuento de E.T.A. Hoffmann El cascanueces y el rey de los ratones.

La inocencia, la belleza interior y la valentía son los ejes de El Cascanueces. Una fantasía que nos regala el Tchaikovsky National Ballet y que entretiene y deleita a quien todavía sigue creyendo en la magia.

IMPORTANTE

Ubicación de las entradas en patio de butacas fila 11.

Espectáculo para todos los públicos

Apertura de puertas: 1h antes.

Menores de edad acompañados de un adulto.

Esta oferta no tiene devolución salvo cambio o cancelación del evento

Por ser suscriptor de SUR+ tienes un descuento adicional del 10% en todas las ofertas de Oferplan.

